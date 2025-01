Se la Roma non apre, sarà Max d'Arabia

[...] Max Allegri ha ancora voglia di calcio e in particolare di quello italiano, se solo si presentasse l'occasione giusta. Nei mesi passati, la panchina traballante di Fonseca, Max cominciò ad analizzare partita dopo partita. Poi il portoghese vinse il derby e il Milan chiuse alla possibilità di cambiare guida tecnica. [...] Adesso che è arrivato Sergio Conceicao e che dalla Roma non giungono segnali di interesse concreto, lo scenario di Allegri è diventato un altro, l'Arabia Saudita. Qui le spiegazioni sono due: un tecnico che ha allenato e vinto scudetti, può solo avere come attrazione la Roma della prossima stagione da rilanciare. La seconda è di aspetto economico, 50 milioni di euro in due anni come fu offerto a Roberto Mancini per guidare la Nazionale saudita.

(Il Giornale)