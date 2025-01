"Sarete orgogliosi" parola di Claudio

Il derby è già iniziato. La voglia dei tifosi di accompagnare la squadra verso la partita di domenica è tanta, soprattutto dopo il nefasto girone di andata e i 3 allenatori cambiati. [...] Tutto può attendere, ma non la Roma. E Claudio Ranieri è stato il primo ad accorgersene, che non ha potuto fare a meno di emozionarsi vedendo tutte quelle persone là: "Grazie a tutti per essere venuti oggi. Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Faremo di tutto per far sì che siate orgogliosi di noi".

[...] Applausi per tutti, anche a Pellegrini. Ieri quando è andato a consegnare un pallone ad un bambino, è stato applaudito come se avesse appena vinto qualcosa. [...] Questo messaggio dei tifosi è l'ennesima prova di stima e fiducia verso una squadra che sta dando qualche segnale di risveglio. [...] In campo non ci sono Dovbyk, Ryan e Cristante mentre è presente Manu Koné con il suo solito tutore. [...] Uno dei più gettonati è Saud Abdulhamid che non fa mancare a nessuno un sorriso. [...] Ranieri ha diviso la squadra in due gruppi e dopo il solito riscaldamento, ecco la partitella finale: i due gol vittoria siglati entrambi da Giulio Misitano, classe 2005. Chissà che Ranieri non possa concedergli una chiamata.

(Il Messaggero)