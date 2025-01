IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - C'era uno striscione prima di un Roma-Torino di Coppa Italia che recitava: "Insieme si può". Non eravamo certi di farcela, partendo da 0-3 in una finale, ma li abbiamo "annientati" perché stavamo insieme. I tifosi e la Roma. [...] È quasi più importante che la Roma si sia messa contro il Prefetto e abbia affiancato i tifosi nel ricorso al Tar vinto contro la chiusura della trasferta a Udine, che l'esito stesso. [...] Ma il fatto che l'Associazione Sportiva Roma stavolta sia intervenuta "ad adiuvandum" è fatto fondamentale in una piazza, in una città, in una squadra che respira attraverso questo cordone ombelicale. [...] Speriamo sia un nuovo inizio, io mi prendo questa Roma un po' punk che si mette contro il Prefetto e vince insieme ai suoi tifosi. [...] Ora tutti ad Udine perché: sarà bellissimo viaggiare insieme.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE