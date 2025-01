Saelemaekers: "Una notte speciale". Mancini: "I tifosi sono il nostro cuore"

Esplode la gioia della Roma e il protagonista della festa è sempre Gianluca Mancini. Quest'anno, però, zero polemiche. Non sventola la famosa bandiera con il topo, ma i giocatori prendono quella che raffigura Italo Foschi, fondatore della Roma. [...] «Troppo bello festeggiare insieme ai nostri tifosi. Sono il nostro cuore e vogliamo vederli felici.

Ma nel girone di andata abbiamo fatto troppo poco. Bisogna essere onesti, 23 punti sono pochi. Questo derby ci deve dare qualcosa in più per risalire la classifica». Mancini ha anche parlato di Pellegrini che è tornato a prendersi la scena dopo mesi difficili: «Lo vivo tutti i giorni, è un amico. L'ho visto soffrire per il momento che stavamo passando. Da capitano era felice per i risultati positivi. Quando sono entrato in campo gli ho detto 'riprenditi questo stadio e questi tifosi perché te lo meriti e se li è ripresi in 15 minuti». [...]

L'altro protagonista del match, Saelemaekers: un'altra rete dopo quelle contro Lecce e Parma. [...] «Emozione incredibile, avevo già giocato quello di Milano ma qui è speciale. Sono contento di aver fatto gol, di aver aiutato la squadra. Continuiamo così adesso». Anche lui come Mancini ha parlato di Pellegrini: «Nel pullman gli avevo detto che oggi avrebbe fatto gol e l'ha fatto. Sono molto contento per lui perché è stato un momento difficile. È un giocatore importante e oggi l'ha fatto vedere. Ranieri? È una leggenda». [...]

(Il Messaggero)