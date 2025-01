Saelemaekers: Ghisolfi vuole chiudere subito

La Roma insiste per Saelemaekers. Mentre il procuratore è segnalato a Milano, per discutere con il Milan proprietario del cartellino, Ghisolfi si è già confrontato con lo staff rossonero la scorsa settimana. L’intenzione è sistemare la questione in anticipo, quanto prima, per non far alzare il prezzo e la concorrenza. [...]

Con il Milan è in ballo lo scambio definitivo con Tammy Abraham, decisivo per Conceiçao anche a Como con l’assist per Leao: i due club devono però accordarsi sulle valutazioni.

(corsport)