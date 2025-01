Saelemaekers-Abraham: si tratta. Il Boca insiste per avere Paredes

"Paredes? Ci ho parlato cinque minuti fa, penso che tornerà". C'è chi si presenta con la sciarpa della squadra al collo, chi con la nuova maglia. [...] E poi c'è Ander Herrera che al suo arrivo a Buenos Aires preferisce dare notizie di mercato ai tifosi che hanno ancor più infiammato la festa. [...] Il contratto in scadenza è chiaramente un gran bell'assist per Gago, il tecnico che più e più volte ha aperto alla possibilità, così come i numerosi amici in squadra che Paredes ritroverebbe. [...] Leo non ha mai chiuso alla possibilità di tornare in Argentina, così come invece Ranieri ha aperto all'idea di tenerlo in squadra anche il prossimo anno viste le sue prestazioni di qualità da quando è arrivato. [...]

Intanto Ghisolfi lavora sull'affare Gollini che potrebbe non essere tra i convocati per la sfida contro la Roma perché sempre più vicino. Ryan vorrebbe partire per giocare di più. [...] Nel frattempo Roma e Milan continuano a dialogare per chiudere il prima possibile l'affare Saelemaekers-Abraham. Un passaggio chiuso in estate in fretta e furia con uno scambio secco di cartellini. [...] A pesare soprattutto l'ingaggio oneroso del centravanti inglese che adesso sta trattando con il Milan per ridurre lo stipendio e accordarsi per un nuovo contratto. C'è fretta di chiudere da entrambe le parti. [...] Saelemaekers si è innamorato di Roma e ha deciso di voler restare. [...] Abraham è pazzo di Milano e del Milan, ha tanti amici e sogna di vestire ancora il rossonero. [...]

(corsport)