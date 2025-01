Saelemaekers a tutti i costi

[...] Il gol al derby gli ha regalato la consapevolezza di aver trovato il posto giusto in cui rimanere. [...] Roma è Roma, città in cui basta vincere una partita per scatenare l'entusiasmo. E Alexis Saelemaekers ha deciso di restare. Il papà si è già mosso con il Milan per capire i margini della sua permanenza nella Capitale. Non sarà semplice, però i giallorossi possono puntare sulle pedine di scambio: Abraham e Cristante. [...] Oggi Saelemaekers è titolare senza discussioni e ha già segnato 3 gol in 8 gare. Dimostrazione di una duttilità tecnica e tattica con pochi eguali. [...] Alexis adora la città e si è ambientato benissimo. [...] Domenica ritroverà il Bologna, squadra con la quale ha conquistato una qualificazione storica in Champions League. [...] Non ritroverà invece Thiago Motta che gli ha cambiato la carriera. L'allenatore della Juventus è stato infatti fondamentale nella sua crescita che ora vuole continuare a Roma. [...]

(Il Messaggero)