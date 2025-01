Ryan saluta, ecco Gollini. Attesa Rensch

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il prestito di Le Fée, la Roma saluta anche Ryan. L'estremo difensore australiano, dopo soli sei mesi, si prepara ad intraprendere una nuova avventura al Lens. Arrivato in estate a parametro zero per ricoprire il ruolo di vice-Svilar, il portiere ha disputato una sola gara in giallorosso, l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Troppo poco per Ryan, che ha deciso di andare via. La Roma incasserà 800mila euro. [...] Nel frattempo Ghisolfi è già al lavoro per il sostituto, individuato in Gollini. Oggi dovrebbe essere il giorno della fumata bianca per l'accordo con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, e con il Genoa, dove è attualmente in prestito. Per il terzino destro, ieri Rensch è partito dalla panchina nella partita di campionato tra Ajax ed Heerenveen, subentrando gli ultimi 10 minuti. Ultimi dettagli tra Roma e Ajax, con un accordo che potrebbe essere trovato tra i 6 e i 7 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. [...]