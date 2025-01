Roma, via ai rinnovi: si parte con Dybala, poi tocca a Paredes

In casa Roma è ufficialmente scattata la missione rinnovi. Claudio Ranieri vuole blindare tutti i suoi gioielli. A partire da Paulo Dybala. Nel giro di poche settimane è cambiato radicalmente il sentimento della dirigenza giallorossa nei confronti della Joya, che da vendibile è tornato al centro del progetto. Al di là del rinnovo automatico fino al 2026 (mancano 4 gare da almeno 45 minuti) le parti stanno ragionando per un possibile prolungamento biennale, spalmando l’alto ingaggio (9 milioni bonus inclusi) e cancellando la famigerata clausola rescissoria (da 12 milioni per i club esteri) tuttora in vigore. Da un Campione del Mondo all’altro: la Roma lavora pure al prolungamento di Paredes, che ha ricevuto una ricca offerta dagli arabi dell’Al Shabab (nei prossimi giorni ufficializzeranno la nomina di Pavel Nedved come General Manager). L’argentino, però, ha dato la priorità ai giallorossi. (...) Tra innesti imminenti e progetti a medio-lungo termine c'è Cristante. Quest’ultimo è in uscita dai giallorossi come Hermoso, Shomurodov (seguito da Venezia, Cagliari ed Empoli) e Le Fee (piace al Sunderland). Chi invece non sembra intenzionato a lasciare la Capitale è Soulè, sondato da Genoa e Betis.

(tuttosport)