Roma, un altro schiaffo: anche in Europa League la trasferta è tabù. Vince l’Az Alkmaar

Se gli ultimi dieci minuti, dopo aver subito il gol di Parrott, la Roma li finisce con Hummels centravanti c’è più di qualcosa che in questa squadra non va. E non può bastare il tocco magico di Ranieri perché le lacune nella costruzione della rosa sono evidenti. Così non deve sorprendere più di tanto che la Roma esca sconfitta 1-0 anche in Olanda, allungando la striscia negativa senza vittorie in trasferta a 18 gare e complicandosi la vita in ottica qualificazione. Ranieri lascia a riposo Mancini, al suo posto Celik. Per il resto, con Pellegrini recuperato in extremis (gioca Pisilli), è la Roma titolare. L’Az, senza il faro Van Bommel, rimane una squadra veloce che non dà molti punti di riferimento quando attacca. Perché può sfondare centralmente con le percussioni di Meerdink o gli inserimenti da dietro di Mijnans. Così arrivano costantemente al limite dell’area giallorossa per poi perdersi quasi sempre nel momento della conclusione. Per intenderci: Svilar non farà una parata in tutta la gara. (...) Provando a vincerla, la Roma la partita la perde. L’Az inserisce Parrott, più mobile e abile a smistare palloni rispetto a Meerdink. Nemmeno il tempo di accorgersene che l’irlandese lascia il segno: Wolfe dalla destra crossa e per il 9 (tenuto in gioco da Celik) è un giochino da ragazzi superare Svilar. Finisce 1-0 e adesso anche i playoff non sono più così scontati. (...)

(Il Messaggero)