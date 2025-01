Roma su la testa

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Si ritorna nel fortino dello Stadio Olimpico. Dopo il mezzo passo falso a Bologna, la Roma ritrova il calore del proprio pubblico per riprendere la corsa per un tentativo di scalata della classifica, alla disperata rincorsa dell'ultimo treno europeo. La differenza di rendimento tra casa e trasferta è un solco che si allarga: in stagione solo il Venezia ha fatto peggio. [...] E quindi per Dybala e compagni la partita con il Genoa rischia di trasformarsi in una trappola, con un unico risultato possibile. [...] Ranieri ha voluto dare una scossa al gruppo nelle ultime ore, decidendo di rispolverare il bastone, specialmente per la troppa facilità con cui le squadre avversarie colpiscono la Roma in ripartenza. E il Genoa è una di quelle formazioni che non regala nulla. [...] Nella rifinitura della vigilia, Ranieri ha mischiato le carte, perché vuole tutti pronti in caso di utilizzo. Ma i punti fermi rimarranno i soliti, da Hummels a Paredes, passando per Koné, Dybala e Dovbyk. [...] L'allenatore romano ha dato tanta fiducia al gruppo, anche nei momenti difficili delle prime settimana post Juric e ora vuole risposte. [...] Sponda Genoa, squadra in ottimo stato di forma, Vieira vuole regalare la prima vittoria da presidente al nuovo proprietario Sucu. L'allenatore rossoblù vuole provare a fare lo scherzetto a Ranieri, ma dovrà fare a meno di Norton-Cuffy, Ekuban, Vitinha, Malinovskyi, Badelj, Messias e Balotelli. [...]