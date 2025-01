Roma, stasera non sbagliare

Per capire il differente peso delle sfide di stasera di Lazio e Roma in Europa League, basta dare un'occhiata alle formazioni schierate domenica scorsa: i titolari per Baroni (sconfitto dalla Fiorentina), turnover per Ranieri (vittorioso a Udine). (...) La Roma, invece, ha in ballo qualcosa di molto più importante per lo sviluppo della sua stagione. Per i giallorossi le coppe hanno un valore diverso rispetto al campionato. Il distacco dal 4° posto è sensibile, esiste una speranza di rimonta ma è legata in gran parte al crollo di tante rivali: possibile, ma improbabile. Nelle due coppe, invece, la Roma può mostrare quelle ambizioni che a un certo punto sembravano precluse e che con l'arrivo di Ranieri sono rifiorite. In una settimana i giallorossi si giocano tanto, se non tutto: oggi devono sbarcare ai playoffdi Europa League (e una vittoria contro l'Eintracht potrebbe rendere più agevole il sorteggio, se non altro per la possibilità di disputare in casa il ritorno piazzandosi entro i116° posto) e mercoledì affronteranno a San Siro il Milan nei quarti di Coppa Italia. I rossoneri domenica sono attesi dal derby e spenderanno tante energie fisiche e mentali. È ipotizzabile, invece, che Ranieri anche contro il Napoli in campionato ricorrerà al turnover per fare l'alt-in contro Concekao. Sarebbe una scelta logica per la situazione generale e anche per le caratteristiche del gruppo giallorosso. Dal 2017-18 in Europa la Roma ha vinto un trofeo, giocato una finale e tre semifinali. E se pensiamo alla formazione titolare e alle prime riserve, in Europa League non ci sono tante squadre superiori a quella di Ranieri. La Roma non è favorita, ma nemmeno un'avversaria che gli altri club sarebbero contenti di affrontare nella fase a eliminazione diretta. In primavera le condizioni possono essere molto differenti e la stessa Roma nelle ultime tre campagne europee ha alzato il livello dopo una partenza poco brillante. (...)

(gasport)