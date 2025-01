Roma show contro la Juventus: la vetta è più vicina

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma c'è. Le capitoline, orfane di Giacinti, fermano la Juventus capolista: al Tre Fontane finisce 3-1. Apre Dragoni che su sponda di Viens trova il gol dopo appena 3 minuti, Bonansea pareggia i conti, Giugliano riporta avanti le sue e Linari dal dischetto chiude i conti. Ora la classifica vede le bianconere prime a 38 punti, segue l'Inter a 34 e poi c'è la Roma a 31. Vittoria preziosa e che tiene vive le ambizioni tricolore delle romaniste, alla luce anche dei prossimi due scontri con le bianconere da giocare in occasione della Poule Scudetto. [...] Match d'esordio per Kuhl, 21enne arrivata dall'Arsenal. Visto l'imminente addio di Kumagai, che a breve vestirà la maglia del London City Lionesses, il ds Migliorati si è fatto trovare pronto e ha rimpiazzato la 34enne giapponese con un profilo giovane come la danese. [...] Giugliano e compagne si godono il successo, poi testa al Milan. [...]