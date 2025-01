Roma, serve il vice Dovbyk: Kalimuendo costa, ora c'è Beto in pole

Sistemato il terzino destro e il portiere di riserva, adesso Florent Ghisolfi deve trovare una punta. Deve farlo prima piazzando Eldor Shomurodov, poi, andando ad acquistare un vice Dovbyk. I due nomi seguiti per il momento sono Beto e Kalimuendo.

Nei giorni scorsi, il dirigente giallorosso è tornato a bussare alla porta del Rennes per parlare appunto di Kalimuendo, attaccante classe 2002. Ghisolfi puntava ad ottenere un prestito di sei mesi, ma, il giocatore vale 20 milioni di euro e l'ipotesi dell'addio in prestito non convince i francesi. [...] Anche lo stesso giocatore non vorrebbe venire sapendo che dovrebbe fare da riserva. [...]

E allora il focus è tornato su Beto, che ha dichiarato di voler lasciare l'Everton. Il portoghese tornerebbe volentieri in Serie A e dall'arrivo di Moyes sta trovando ancor meno spazio. L'infortunio di Broja ha complicato le cose per la Roma, ma, l'ex Udinese il posto continua a giocarselo con Calvert-Lewin. Essendo i Toffees di proprietà dei Friedkin, la pista Beto sarebbe quella più percorribile e regalerebbe ai giallorossi una buona riserva a costo zero e permetterebbe al giocatore di cambiare aria. L'affare si può fare, a meno però di offerte faraoniche per l'attaccante.

(gasport)