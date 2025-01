Roma, sbarca Rensch. Ora gli altri due rinforzi

Dopo circa 20 giorni di stallo comincia ad animarsi il mercato della Roma, ma non senza difficoltà. Se, infatti, da un lato si è sbloccata la trattativa con l'Ajax per Rensch, terzino olandese classe 2003, dall'altra si è bloccata e rischia di saltare quella con il Lens per il secondo portiere Ryan, che non ha superato le visite mediche. Per quanto riguarda Rensch, hanno prevalso il buonsenso dell'Ajax da una parte e la fretta della Roma dall'altra. [...] Oggi dovrebbe sbarcare nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Roma fino al 2029. [...]

Il direttore sportivo Ghisolfi aveva la necessità di regalare il primo rinforzo al tecnico Ranieri, e per questo si è spinto ad offrire fino a 6 milioni, compresi bonus facilmente raggiungibili. [...] Per il ruolo di vice-Dovbyk restano in piedi Beto e Kalimuendo, che la Roma vorrebbe prendere in prestito. Con l'Inter si è parlato anche di Arnautovic, ma prima deve uscire Shomurodov, in bilico tra Cagliari e Empoli. Con i nerazzurri si va avanti a fari spenti per Frattesi: in ogni caso, non è una trattativa semplice. [...]

(corsera)