Roma, restano i playoff. Ranieri: “Ko ingiusto, ma tanti errori assurdi”

La Roma perde 1-0 in Olanda contro l’AZ Alkmaar e dice addio alla possibilità di qualificarsi agli ottavi di Europa League. Potrebbe accedere ai playoff anche con un pareggio nell’ultima gara, giovedì prossimo all’Olimpico (ore 21), contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, e addirittura con una sconfitta ma è meglio non sfidare la sorte fidandosi dei risultati altrui. A fine partita Ranieri è amareggiato per la sconfitta e per come è maturata. “Abbiamo tenuto in mano la gara e loro l’hanno vinta. Abbiamo preso gol da un fallo laterale, e non deve succedere: loro vanno via con il risultato pieno dopo essersi difesi, peccato perché abbiamo sprecato un’opportunità. Il gol in ripartenza? Siamo fatti male, non siamo furbi, intelligenti né scaltri, commettiamo errori incredibili. Accettiamo la sconfitta, il calcio è così, non siamo stati capaci di fare gol, Svilar non ha fatto una parata. Siamo stati poco pratici“. (...) È stata una Roma a due facce. “Nel primo tempo dovevamo essere più propositivi a centrocampo e non portare palla, dovevamo girarla velocemente e in verticale ma non lo abbiamo fatto spesso. Nel secondo tempo siamo andati meglio con Soulé. La prestazione c’è stata, la squadra ha giocato bene e non ha raccolto niente, loro hanno portato a casa tre punti. Ci sono mancati cattiveria e cinismo, non siamo riusciti a concludere bene in porta, peccato. Se c’è una qualità di questa squadra è che entra in area con molti uomini, ma giravamo a vuoto è difficile anche da raccontare una sconfitta di misura maturata in questo modo“. (...)

(corsera)