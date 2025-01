Roma, Raspadori il vice-Dovbyk? Piace Lucca

Per il vice-Dovbyk il mirino giallorosso è tornato così a posarsi di nuovo su Giacomo Raspadori, che la Roma vorrebbe avere in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli punta a monetizzare e vorrebbe comunque la garanzia di incassare circa 20 milioni di euro. A inizio gennaio con il Napoli c'era un discorso aperto che riguardava anche Lorenzo Pellegrini, ora la Roma punta sulla voglia di giocare di Raspadori. Poi ci sono gli altri profili seguiti da tempo come quello di Beto (Everton), Kalimuendo (Rennes) e Laborde (Nizza), uno che Ghisolfi conosce bene. Nelle ultime ore, invece, è tornata a salire la candidatura di Lorenzo Lucca, che quest'anno sta facendo bene a Udine e che fa parte della scuderia-Riso, agente molto vicino alla Roma.

(gasport)