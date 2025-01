Roma, ore calde su più fronti: assalto a Rensch in difesa. Intrigo Frattesi, Reitz il piano B

[...] Il tecnico si è mosso in prima persona per quello che è l’obiettivo principale: Davide Frattesi. I due si sono sentiti, mostrando reciproco interesse per il progetto Roma. Nonostante le dichiarazioni di facciata di entrambe le parti, in queste ore Ghisolfi proverà a convincere l’Inter a cedere il centrocampista che chiede di giocare di più. E vorrebbe farlo proprio nella sua città. [...] La Roma tenterà un primo assalto sulla base di 30-35 milioni con la formula del prestito oneroso e il pagamento restante dilazionato in 2 tranche. Nell’operazione Ghisolfi dovrebbe inserire anche il prestito di Bryan Cristante. Un avvicinamento, probabilmente non risolutivo di un’operazione che richiederà passi in avanti da tutte le parti.

Nel caso dovesse naufragare la trattativa, la Roma punterebbe su tra Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach. Il “Barella tedesco” costa la metà (18-20 milioni) e conosce bene Manu Koné col quale ha giocato nelle ultime stagioni in Germania. Sul taccuino anche Bondo del Monza.

[...] Oltre al solito Beto dell’Everton, sondaggi anche per Kalimuendo del Rennes che già era stato cercato in estate e viene valutato circa 20 milioni. In uscita Shomurodov richiesto da Empoli e Cagliari mentre Zalewski aspetterà giugno prima di trovare una squadra a parametro zero.

[...] Per Kayode la Fiorentina chiede troppo e la Roma è tornata così su Devyne Rensch dell’Ajax. L'esterno classe 2003 andrà a scadenza il prossimo 30 giugno, costa circa 8-9 milioni. [...] In caso di addio di Hermoso, la priorità è sempre Marmol del Las Palmas, in seconda fila De Winter del Genoa.

