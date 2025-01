ROMA-LAZIO: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli favorito su El Shaarawy, ok alla coppia Dybala-Dovbyk

Alle 20:45 all'Olimpico ci sarà il derby tra Roma e Lazio. Il ritorno del match in orario serale contribuirà a rendere l'atmosfera unica. Trovata una formazione-tipo, Claudio Ranieri non la lascia più. I giallorossi, infatti, scenderanno in campo nuovamente con la difesa a 3. Se il modulo sarà un 3-5-2 o un 3-4-2-1, invece, lo sapremo dalla presenza di uno tra Niccolò Pisilli e Stephan El Shaarawy (in costante ballottaggio). Gli altri 10, invece, saranno gli stessi che sono scesi in campo contro il Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

