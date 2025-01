Roma-Lazio, la moviola dei quotidiani: giusto il rosso a Castellanos, manca a Paredes. Pairetto si perde 4 ammonizioni, graziato Hummels

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers e inaugura il 2025 con un successo fondamentale. La partita è stata abbastanza corretta fino ai minuti finali, quando si è accesa una maxi rissa (preceduta da alcune mischie nel secondo tempo) in seguito a un contratto tra Hummels e Castellanos, che ha portato all'espulsione proprio del centravanti della Lazio e dell'head of performance giallorosso Mark Sertori. Voto insufficiente per Luca Pairetto (media voto 5.40), il quale è apparso in confusione e si è perso alcuni cartellini nel corso della gara.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

Al 12' Castellanos sarebbe già da giallo su Koné. Cosi come Koné su Guendouzi al 25' st. meriterebbe la sanzione. [...] L'espulsione avviene a un passo dalla fine: contrastato da Hummels, Castellanos - ancora a terra - rifila una retro-tacchettata al tedesco che reagisce prendendo per il collo l'avversario. Pairetto estrae il rosso per Taty considerato il colpo violento. [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita tenuta fino al recupero, poi una megarissa l'ha sporcata un po', anche se i provvedimenti disciplinari sembrano corretti (manca qualcosa per Hummels, pero, almeno un giallo per la reazione). [...] Pur con qualche sbavatura (per tutti: il giallo per Paredes era più rosso in realtà) la porta a casa. [...] Espulsione di Castellanos corretta: l'argentino assesta una pedata sulla coscia di Hummels che a quel punto reagisce. [...] Brutto intervento di Paredes su Castellanos, sulle gambe senza voler prendere il pallone: Pairetto opta per il giallo, siamo al limite. Fra l'altro, Paredes doveva essere ammonito insieme a Dia quando è iniziata la mass (la seconda). [...] Mancano 4 cartellini.

IL TEMPO - VOTO 5

A Luca Pairetto tocca sbrogliare la matassa del derby della capitale. Il fischietto di Nichelino sceglie una conduzione all'inglese e il primo tempo scivola via senza grossi intoppi. Alla

mezz'ora corretto il giallo a Gila, franato sul piede di Dybala che gli aveva fatto sparire la palla, così come quello per Saelemaekers per la trattenuta su Nuno Tavares. Nella ripresa, a venti minuti dalla fine si accendono le scaramucce in campo. La miccia è l'intervento di Koné su Guendouzi non fischiato, i due - compagni di nazionale - si erano già beccati durante il corso del match. Il laziale si attacca con il connazionale, solito capannello con Dybala che ribadisce gli attriti con Guendouzi dopo quanto già accaduto nel derby precedente. Pairetto ne punisce uno per sedare gli animi: paga l'argentino. Sugli sviluppi è Paredes a stuzzicare Dia con un colpetto dietro la schiena, il laziale reagisce con una manata in faccia, e si becca un giallo per condotta antisportiva. Rischia poi ancora Paredes per un brutto intervento da dietro nei confronti di Tchaouna: Pairetto lo grazia solo con un giallo. Nel recupero manca l'ammonizione a Hummels per l'antisportivo a Castellanos che invece si vede sventolare un rosso per reazione sul tedesco.

IL MESSAGGERO - VOTO 4.5

La partita non è semplice ma sbaglia tanto. Risparmia almeno 4 gialli (due a Rovella) per ammonire quando è proprio impossibile non farlo. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6.5

[...] Luca Pairetto smentisce tutti, arbitrando il derby senza che gli sfuggisse mai di mano. [...] Sulla gestione dei falli e dei cartellini il fischietto di Nichelino deve applicarsi e - viva Dio! - finalmente applica lo stesso metro di giudizio per entrambe le squadre. Fiscale sulle trattenute e bravo a dialogare con chi ha da protestare. Cinque gialli e un rosso per la Lazio, quattro gialli per la Roma il bilancio finale. Ne manca qualcuno ai biancocelesti specie per la frustrazione di un primo tempo dominato dai giallorossi. Rovella e Castellanos ne fanno parecchie prima di ricevere una sanzione. [...] Rissa finale: Castellanos reagisce all’imperatore Hummels. Rosso giusto e come spesso accade nei parapiglia del genere un giallo random arriva pure per la Roma: Ndicka il destinatario.