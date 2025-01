Roma-Lazio all'Olimpico, torna il derby notturno: duemila agenti in campo

Countdown per la stracittadina tra Roma e Lazio. Dopo sei anni il fischio di inizio si ripeterà di nuovo in notturna. Già da ieri l'Olimpico era presidiato dalle forze dell'ordine, con gli agenti impegnati nelle bonifiche dello stadio. Una sfida per l'ordine pubblico: nulla può essere lasciato al caso. [...]

Alla vigilia dei big match le frizioni tra tifosi di squadre diverse non appaiono sopite. L'aggressione subita la sera del 10 gennaio del 2024 da un giovane tifoso romanista sorpreso e picchiato all'interno di un Pub di Prati da un commando di laziali e la guerra di petardi esplosa sugli spalti e che costò la perdita di un orecchio ad un altro tifoso della Roma, potrebbero far scattare delle vendette. [...] Da ieri sera i radar della Digos sono attivi per captare potenziali minacce nei luoghi contesi tra gli ultras. [...] Servizi di polizia in borghese saranno presenti già dalla mattina nei pressi di Lungotevere all'altezza del River Bar, del ponte Duca D'Aosta e del ponte della Musica. Nel primo pomeriggio occhi puntati anche su Ponte Milvio, luogo di raduno biancoceleste. [...]

Oggi una diagonale taglierà, idealmente, in due l'area dell'Olimpico con i giallorossi che affluiranno dalla parte di Ponte Duca D'Aosta, ponte della Musica e Piazzale Clodio. Mentre i laziali da Ponte Milvio e Colli della Farnesina. [...] Verranno attivati anche i sistemi antidrone. Entro le 8 il via alle rimozioni delle auto intorno all'Olimpico e dalle 16:30 scatteranno le chiusure al traffico necessarie al flusso e deflusso degli spettatori.