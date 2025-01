Roma: il cerchio va chiuso dopo 18 trasferte senza vittorie

Da Udine a Udine, per chiudere un cerchio e dimenticare velocemente la sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar. L'ultima volta che la Roma è riuscita a vincere lontano dall'Olimpico, è stato proprio in Friuli 9 mesi fa. Da quel giorno, i giallorossi hanno disputato altre 18 partite fuori casa, ottenendo 10 pareggi e ben 8 sconfitte. Oggi alle 15, la squadra di Ranieri proverà a sfatare il tabù. [...] Il tecnico ha recuperato Cristante, autore del gol vittoria dell'ultimo Udinese-Roma e reduce da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori uso dal 2 dicembre. Tra i convocati, anche Gollini e Rensch, mentre è stato lasciato a casa Mario Hermoso, sempre più prossimo ad un addio. [...] In attacco dovrebbe toccare a Dovbyk: l'attaccante ucraino è andato a segno nelle ultime 2 di Serie A e vuole ripetersi. [...] In difesa dovrebbe rientrare Mancini e in mezzo al campo resiste il solito dubbio Pisilli/El Shaarawy. Potrebbero anche giocare entrambi se Ranieri decidesse di dare un turno di riposo a Koné e Paredes.

(corsera)