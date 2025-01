ROMA-GENOA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini verso la panchina, il capitano è insidiato da Pisilli ed El Shaarawy

Questa sera allo stadio Olimpico, il match tra Roma e Genoa aprirà la 21esima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo il mezzo passo falso fatto a Bologna, dovranno dimostrare maturità, anche se il rendimento tra le mura amiche fa ben sperare. Per Claudio Ranieri non ci sono tanti dubbi sugli 11 titolari e si dovrebbe andare verso la stessa formazione che ha battuto la Lazio e che ha pareggiato al Dall'Ara. Tra i pali Svilar, protetto dal trio Mancini-Hummels-Ndicka. In attesa di Rensch, a destra ci sarà ancora Alexis Saelemaekers mentre a sinistra il solito ed inesauribile Angelino. In mezzo al campo, invece, conferma per Paredes e Koné. Davanti la coppia sarà Dovbyk-Dybala. L'unico dubbio, che verrà chiarito solo al momento del fischio d'inizio, è su Lorenzo Pellegrini. Il capitano è insidiato da Pisilli, El Shaarawy e Baldanzi e potrebbe finire nuovamente in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.