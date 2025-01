Roma-Genoa, la moviola dei quotidiani: la Roma salva Zufferli. Mancano due rigori

La Roma batte il Genoa 3-1 ed esce dal campo con i tre punti in tasca, nonostante una direzione arbitrale insufficiente da parte di Zufferli, che ha la colpa di non vedere un calcio di rigore per fallo di mano e di sottovalutare un contatto fra De Winter ed El Shaarawy. In ogni caso, la Roma ha segnato poco dopo i due episodi discussi, salvando così il fischietto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – VOTO 5

"Mancano due gialli. Manca un giallo a Frendrup all'8 p.t. per fallo su Dybala (...). Al 13' s.t. fallo di mano di Sabelli in area, l'arbitro fa proseguire e dopo oltre un minuto la Roma fa gol. Anche il var Di Bello non interviene".

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5,5



"Gestione poco lucida quella di Luca Zufferli. Sono due gli episodi chiave, il primo al 13' della ripresa, quando la Roma chiede a gran voce un calcio di rigore: Saelemaekers dalla trequarti crossa in area, Vasquez prova a mettere la punta del piede ma il pallone rimbalza e sbatte sul braccio largo dii Sabelli. (...) Sul secondo episodio non può intervenire: l'intensità del tocco va valutata sempre da campo"

IL ROMANISTA - VOTO 4,5

"La Roma salva arbitro e Var. Sì, gli evita non poche polemiche per il post partita con il Genoa per due pessime figure. Due rigori non concessi? Nessun problema, due gol segnati subito dopo e i giallorossi si fanno giustizia da soli. Due gli episodi chiave. Al 12' e 55'' del secondo tempo netto tocco di mano di Sabelli in area, Zufferli lascia giocare (...). Una "regola" del vantaggio a scoppio ritardato che fa dimenticare l'errore del fischietto di Udine. Che però si ripete al 26' e 35'' quando El Shaarawy finisce a terra entrando in area di rigore dopo un contrasto con De Winter. Ginocchio sul ginocchio (...) Due chiari ed evidenti errori. Finita? Macché. Rewind: in generale Zufferli prova ad arbitrare all'inglese ma si perde alcuni falli netti (...) Insomma Zufferli ancora protagonista in negativo dopo Roma-Empoli della seconda giornata e tre rigori negati ai giallorossi. Ma questa volta, con stile molto italiano, non si parlerà molto di lui".