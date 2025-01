Roma Futsal, c’è l’idea Nainggolan

Radja Nainggolan potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma ma stavolta in un campo dalle misure più ridotte: il belga è infatti stato contattato dall’Asd Roma 1927 futsal. Il Ninja si è dilettato in questo sport con l’Hassania Mechelen, squadra dilettantistica militante nella terza divisione belga. Da qui nasce l’idea della dirigenza giallorossa: caro Radja ma perché non farlo a Roma e con i colori che porti nel cuore? (...) La proprietà è pronta ad accontentarlo anche dal punto di vista economico. A “frenare” il sì è la proposta di una squadra professionistica di calcio a 11 arrivata al calciatore proprio in questi giorni. (...)

(Il Messaggero)