Roma-Frattesi, Inter alleata

[...] Davide Frattesi e la Roma, una storia infinita e chissà, forse un nuovo capitolo tutto da scrivere dopo quello chiuso nelle giovanili e quello mai aperto due estati fa, quando Tiago Pinto preferì prendersi il 30% della sua cessione all'Inter anziché riportarlo nella Capitale. [...] Se proprio Frattesi dovesse chiedere la cessione, e fin qui non lo ha fatto direttamente, la Roma in Serie A sarebbe la candidata preferita a cui venderlo. Costo del cartellino per i Friedkin (non provocatorio): 45 milioni. Attenzione però: la notizia delle ultime ore è che sono trattabili [...] E allora se il Napoli in questo momento è naturalmente defilato, i giallorossi stanno ragionando attentamente sull'operazione. Lo hanno fatto ufficialmente con l'Inter una ventina di giorni fa con un primo sondaggio. E lo stanno facendo adesso con l'agente di Frattesi, Giuseppe Riso, che ieri ha incontrato Ghisolfi a Milano per parlare del ragazzo ma anche di Cristante, altro suo assistito, che adesso è sceso nelle gerarchie e dopo sette anni non è più titolare. Potrebbe finire nella trattativa, o meglio, potrebbe essere un aiuto all'Inter per cedere Frattesi [...] Di certo l'unica possibile è quella con il prestito con obbligo di riscatto (la stessa che farebbe il Napoli, con pagamento biennale). Magari aggiungendo qualche milione in inverno e saldando il conto in estate, quando la Roma avrà chiaramente un budget diverso contando anche su qualche cessione [...]

(Corsport)