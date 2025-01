Roma, Frattesi ha la soluzione

Due anni fa, quando sembrava che la Roma dovesse e volesse ricomprarlo dal Sassuolo, sfruttando anche quel 30% di sconto che era previsto nel contratto, Davide Frattesi era così sicuro che l’affare sarebbe andato in porto che rinunciò a ferie lontane per essere pronto in qualsiasi momento. Anche qualche mese fa, quando proprio De Rossi era diventato l’allenatore della Roma, Frattesi aveva dato la sua disponibilità a tornare a casa. [...] Tutte le persone vicino a lui sanno del suo sogno: tornare non da promessa ma da giocatore fatto e finito.

[...] Se la Roma lo vuole davvero deve pagarlo: come (prestito con obbligo?) e con quale formula (qualche giocatore nella trattativa?) poi si deciderà con l’Inter. Appare chiaro come l'assegno da staccare sia superiore ai 35 milioni e non troppo si potrà fare con la volontà del giocatore. [...]

(corsport)