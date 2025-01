Roma-Frattesi a fari spenti. L'Inter aspetta

Mezz'ora in campo nella sfida contro il Venezia ma a tener banco su Frattesi non è tanto la prestazione (più ombre che luci) quanto il suo futuro tra Inter e Roma. Da Venezia e Bologna le so-cietà hanno provato a gettare acqua sul fuoco per evitare di dare ulteriore risalto alla situazione, ma di fatto entrambi i club sono consapevoli che il capitolo Frattesi è ancora tutto da scrivere. Perché dietro le quinte e lontano dai riflettori il diesse Ghisolfi e l'agente del centrocampista, Giuseppe Riso, stanno lavorando sull'offerta da presentare all'Inter e con il passare dei giorni sono sempre più convinti di riuscire a trovare la chiave per chiudere l'affare in questa finestra di mercato. (...) Quarantacinque milioni di euro, leggermente trattabili (fino a 40), per lasciarlo andare. Perché la società nerazzurra - ed è un altro messaggio diretto alle parti - non ha alcuna necessità o voglia di cedere Frattesi, Inzaghi è contento di averlo (almeno fino a giugno) e non ci saranno sconti per chi contatterà ufficialmente Ausilio. (...) La proposta sarà quindi di un prestito oneroso con l'obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni, con il possibile inserimento di Cristante in prestito per sei mesi se la società non dovesse ricevere altre offerte di trasferimento a titolo definitivo per il suo mediano. (...)

(corsport)