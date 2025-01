Roma forza nove: obiettivo Lucca

Ci sono immagini che valgono più di mille parole. E Hummels in versione centravanti dopo il gol di Parrott l’altra sera in Olanda, è una di queste. na scelta tattica dettata dal nulla o quasi in panchina. Dovbyk era uscito alla fine del primo tempo dopo aver toccato sì e no un paio di palloni. Shomurodov è in procinto di salutare, destinazione Venezia (più di Empoli). Ranieri, quindi, volente o meno, ha lanciato un allarme del quale tutti erano a conoscenza già a settembre: la Roma ha bisogno di un centravanti. [...] Ghisolfi ha provato quindi con Brobbey dell’Ajax: ha incontrato l’agente Raiola ma i costi ad oggi sono troppo elevati (30 milioni). Così Sir Claudio ha indicato Lucca e quel “stiamo cercando” dell’altra sera era riferito proprio a lui. È chiaro che va trovata un’intesa economica con l’Udinese – la richiesta è di 25 milioni ma per quella sta lavorando a fari spenti l’agente Riso – da mitigare sia con la solita formula del prestito iniziale da tramutare poi in obbligo che con un calciatore in prestito. [...]

(Il Messaggero)