Roma-Eintracht: la moviola dei quotidiani. Obrenovic, male la gestione dei cartellini. Giusto non concedere il rigore a Dybala

La Roma batte 2-0 l'Eintracht Francoforte e conquista l'accesso ai playoff di Europa League. Partita senza particolari episodi, ma l'arbitro Obrenovic (media voto 5.6) si dimostra lo stesso in difficoltà sulla gestione dei cartellini. Il direttore di gara ne estrae solo 1 ai danni di Saelemaekers, ma, ne mancano almeno altri 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Un solo caso da controllo approfondito: accade al 26' quando ci sono due contatti tra romanisti e difensori avversari, una spinta su Dybala e un contatto tra Dovbyk e Koch. La Roma reclama ma giusto non assegnare rigore. Obrenovic è severo dopo 6 minuti quando ammonisce Saelemaekers, ma grazia più di una volta i giocatori tedeschi.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5,5

Approssimativo e con diverse lacune l'arbitraggio dello sloveno Obrenovic. [...] Non sufficiente tecnicamente, alcuni fall invertiti, ma peggio dal punto di vista disciplinare. Se è corretto il giallo estratto a Saelemaekers, ne mancano almeno altri tre. [...] Diversi episodi abbastanza leggeri e di facile lettura. L'Eintracht chiede un rigore, ma il cross di Larsson finisce sulla mano destra di Angelino che è attaccata al corpo. In area tedesca vanno a terra Dybala e Dovbyk, ma non c'è niente di irregolare.

IL ROMANISTA - VOTO 5,5

Obrenovic come l'avevamo già visto. L'arbitro sloveno rispetta le previsioni e si conferma un fischietto molto permissivo. [...] Il direttore di gara sembra aver dimenticato i cartellini nel taschino. Al 5' sanziona Saelemaekers ma poi, sbagliando, non ammonisce più nessuno. [...]