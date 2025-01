Roma e Ranieri: fuori la verità

È proprio fuori la verità. Fuori, cioè in trasferta. È lì che la Roma è mancata. L'ultimo successo è ormai lontanissimo: Udine, 25 aprile 2024, gol di Cristante. [...] Sono passati nove mesi e con molte umiliazioni, Firenze e Verona su tutte. In campionato, lontano dall'Olimpico, la Roma ha portato a casa solo 6 punti e due in Europa League. Ora sta a Ranieri confermare quanto di buono ottenuto dalle partite in casa: sei vittorie di fila. [...] Ora si riparte in tutti i sensi e la trasferta deve portare alla svolta, quella definitiva. [...] Si ricomincia in Olanda. I giallorossi in Europa League sono quattordicesimi con nove punti, ma la classifica è corta e con un successo in casa dell'AZ Alkmaar si potrebbe confermare il matematico accesso ai playoff, mentre con due successi su due, si potrebbero riaprire le porte per un passaggio del turno senza dover affrontare il turno preliminare. [...]

Diventano fondamentali anche le scelte di Ranieri, che dovrà gestire le energie di una rosa non troppo lunga. Nelle ultime settimane hanno retto botta gli stessi undici, ma ora ha bisogno di altri. El Shaarawy, Baldanzi e Soulé sono dei ricambi affidabili, mentre un vice Dovbyk manca terribilmente. Situazione diversa in difesa, dove uno come Hummels ha bisogno di rifiatare, così come Mancini e Ndicka. [...] Con l'assenza di Cristante, a centrocampo c'è solo Pisilli, con Paredes e Koné che le stanno giocando tutte. [...] Alkmaar, Udine, poi Napoli e Eintracht in casa e ancora Milan in Coppa Italia, Venezia e Parma, tutte d'un fiato. [...]

(Il Messaggero)