Roma e Dybala: il matrimonio può continuare

La Roma celebra Dybala per le sue cento presenze in giallorosso e si gode il momento di forma dell'argentino. [...] Quella contro il Genoa, è stata la sua ottava partita consecutiva da titolare, non accadeva dal 2019, quando era ancora alla Juventus. Con Mourinho si era fermato a 7 e non era più riuscito ad avere questa continuità. Buona parte di questo stato di grazia è merito di Ranieri che ha saputo trattarlo. [...] Ora la musica è cambiata e le parti stanno cercando un'intesa sul prolungamento fino al 2027 con la possibilità di spalmare l'ingaggio. [...] Le intenzioni della Roma e quelle del tecnico sono chiare, ora bisognerà solo trovare una soluzione che faccia tutti contenti. È tutto fatto per il passaggio di Ryan al Lens: i giallorossi incasseranno 800mila euro e al suo posto arriva Pierluigi Gollini. A febbraio, dopo la chiusura del mercato, si parlerà con Pisilli e Svilar che attendono una proposta di rinnovo. [...] Sempre più vicino, invece, Devyne Rensch dall'Ajax. [...]

(corsera)