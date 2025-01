Roma e allenatore futuro: in pole c’è Farioli dell’Ajax

LEGGO (F. BALZANI) - Il primo colpo per Ranieri arriva dall’Olanda. Oggi, infatti, nella capitale sbarcherà Devyne Rensch dopo un tira e molla con l’Ajax che avrebbe preferito posticipare la partenza del terzino a mercato quasi concluso. Il 21enne sosterrà oggi le visite mediche ed è costato 6 milioni (bonus inclusi) nonostante la scadenza a giugno. Dispiaciuto Farioli che potrebbe ritrovare il terzino visto che prende piede la sua candidatura per la panchina del futuro.

Giornata "in giallo" invece per Ryan che ha dovuto prolungare le visite mediche col Lens per un problema al ginocchio, Gollini resta in stand by. Ma le novità potrebbero riguardare (a giugno) anche Svilar: piace a Chelsea e Manchester United. La Roma, infine, ha deciso di unirsi ai tifosi per il ricorso presentato presso il Tar di Udine in merito al divieto di trasferta disposto dopo il derby. L’ottimo rapporto tra le due tifoserie, infatti, per il club non comporta problemi di ordine pubblico.