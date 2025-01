Roma, adesso si cambia: addio ufficiale a Le Fée. Occhi puntati su Reitz, in fascia idea Kayode

Enzo Le Fée è solo il primo tassello delle operazioni che condurrà la Roma in questo mercato invernale. Per completare la rosa Claudio Ranieri vorrebbe 2/3 giocatori anche se i ruoli da coprire sono 4: difensore centrale, un centrocampista, un esterno destro e un centravanti di riserva. [...]

Enzo Le Fée, dunque, ha lasciato Roma ieri pomeriggio ed è arrivato in Inghilterra dove ha firmato con il Sunderland. Costato 23 milioni di euro pochi mesi fa, è stato il vero flop del mercato romanista. [...] Il francese va a giocare in Championship e se i Black Cats dovessero essere promossi, i giallorossi incasserebbero 24 milioni. [...] Senza l'ex Rennes è chiaro che vada preso un altro centrocampista. Alla Roma piace molto Rocco Reitz, 22 anni del Borussia Monchengladbach e costa tra i 15 e i 20 milioni. L'alternativa è sempre Abdoulaye Doucouré dell'Everton e che ha un contratto in scadenza a giugno. Sempre in mezzo al campo, potrebbe presto lasciare la Capitale Bryan Cristante. [...]

Considerando la perdita di Hermoso, la Roma sta monitorando anche alcuni centrali di difesa e la priorità è Mika Marmol del Las Palmas che costa 12-13 milioni. [...] Tiene banco anche la questione terzino destro. I giallorossi, perso Alvaro Costa, stanno considerando di affondare il colpo per Michael Kayode della Fiorentina. Oggi con 15 milioni può essere portato a casa. [...] Infine c'è il vice Dovbyk da cercare il prima possibile ma che soprattutto è legato all'uscita di Shomurodov. La Roma sta cercando di piazzare l'uzbeko a Venezia, Cagliari ed Empoli. Una volta ceduto lui, si può andare su un attaccante. [...]

(gasport)