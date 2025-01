Roma, adesso la svolta in trasferta: Ranieri aspetta i gol di Dovbyk

[...] Dopo il successo nel derby, Claudio Ranieri chiede continuità alla Roma, che nelle ultime 7 partite ha ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta. Lontano dall'Olimpico, però, i tre punti mancano dal 25 aprile. [...] Oggi a Bologna la possibilità di invertire la rotta e interrompere il digiuno. [...] Per provarci, Ranieri avrà a disposizione la rosa al completo fatta eccezione per Cristante e Dahl. Probabile la conferma degli 11 scesi in campo nel derby con Pellegrini in vantaggio su El Shaarawy e Pisilli. Il capitano sarà affiancato da Dybala e Dovbyk. L'attaccante ucraino non ha ancora spiccato il volo, nonostante sia il capocannoniere della squadra con 9 reti complessive. A Bologna avrà l'opportunità di aumentare il bottino e respingere le critiche arrivate. [...]

Dopo l'ufficializzazione della cessione di Enzo Le Fée, potrebbe riaccendersi la pista che porta a Davide Frattesi dell'Inter. Il centrocampista ha chiesto la cessione, ma i nerazzurri lo valutano 45 milioni di euro. [...] Intanto proseguono anche i contatti con il Milan per lo scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham.

