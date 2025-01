Rinnovi a rilento: urgenza Svilar, la Premier incombe

C’è un altro calciomercato che viaggia parallelamente a quello dei vari Frattesi e Rensch. È quello dei rinnovi di contratto che a Trigoria sembra essersi un po’ arenato. Ma se per Pellegrini e Zalewski la scelta della società appare chiara, niente rinnovo e addio tra gennaio e giugno, ci sono diversi calciatori che aspettano da tempo la chiamata da Trigoria per firmare. O almeno cominciare a trattare. Il primo della lista è Svilar. Arrivato a zero nel 2022, il portiere guadagna circa 900 mila euro. Pochi, per chi da un anno è costantemente tra i migliori della squadra. Lo pensa il calciatore e ne è consapevole la Roma. (...) La richiesta dell’agente è molto alta, quattro volte l’attuale stipendio. In linea con i titolari della Roma e gli stipendi dei migliori portieri europei. Perché il rischio è proprio lì, all’estero. Diversi club di Premier guardano con interesse agli sviluppi, pronti all’assalto la prossima estate. Anche Pisilli aspetta il rinnovo. E il giusto adeguamento per un calciatore della prima squadra. I colloqui con l’agente proseguono da mesi ma ancora non c’è la firma. Tutti i discorsi sono rimandati a febbraio, dopo il mercato di riparazione. (...)

(La Repubblica)