Rigori e polemiche: la Roma rompe un tabù

In nove mesi possono succedere tante cose. Capita di cambiare tre allenatori, un direttore sportivo e un altro paio di dirigenti. Ma anche di non riuscire più a vincere lontano dall'Olimpico. Poi arriva l'Udinese ed è una certezza di vittoria. Ieri il successo firmato da due rigori di Pellegrini e Dovbyk. Una prestazione di rabbia e determinazione, simile al secondo tempo contro l'AZ Alkmaar. [...] La Roma slegata e sbadata, come già successo lontano dalle mura amiche. Ranieri intuisce il solito vortice negativo e cambia all'intervallo. Shomurodov da profondità all'attacco giallorosso e combina con El Shaarawy il quale si procura il rigore vittoria. [...] Una vittoria che in classifica non sposta nulla, ma che è servita a confermare le potenzialità di Lorenzo Lucca. [...] La Roma sta lavorando con il suo agente Giuseppe Riso per abbassare il prezzo. La richiesta è di 25 milioni di euro, operazione che dovrà però coincidere con l'uscita di Shomurodov al Venezia. [...]

(La Repubblica)