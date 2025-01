Riecco i titolarissimi

Ogni allenatore a un certo punto sceglie i suoi legionari. Ranieri sembra aver trovato gli undici titolarissimi, quelli che giocherebbero un’ipotetica finale. Sono gli stessi, guarda caso, che la Roma ha schierato nel derby, una partita da non sbagliare. Questa contro l’Eintracht invece è addirittura da dentro o fuori: ecco perché a Udine, rischiando di lasciare punti importanti in campionato, hanno riposato Hummels, Paredes e Saelemaekers, mentre Dybala è entrato solo nel finale per facilitare il possesso palla. (...) E allora, salvo intoppi della nottata, dalle scalette sotto alla tribuna Monte Mario usciranno Svilar, il portiere, il terzetto composto da Mancini, Hummels e l’ex N’Dicka in difesa, Saelemaekers e Angeliño esterni a tutto gas, la coppia Paredes–Koné in mezzo al campo, Pellegrini a fare da elastico tra linea mediana e trequarti più Dybala e Dovbyk a costruire pericoli in attacco.

(corsport)