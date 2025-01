Rensch si complica, l’alternativa è Kayode

In sala d’attesa per Davide Frattesi, ma senza restare con le mani in mano. (...) Il d.s. Ghisolfi ha provato a chiudere per Devyne Rensch. Il terzino olandese – ieri titolare contro l’Az Alkmaar – è in scadenza con l’Ajax e con poca voglia di rinnovare. Così la Roma ha trovato l’accordo col 21enne fino al 2029 per poi offrire 5 milioni ai lancieri. La risposta è stata negativa: “Ce ne vogliono 10“: Una cifra che la Roma non intende spendere. (...) Ghisolfi alzerà lievemente l’offerta e in caso di nuovo rifiuto virerà altrove, tanto che ha riallacciato i rapporti con la Fiorentina per Kayode. L’intenzione è di ottenere l’esterno viola in prestito magari in cambio di Cristante o Zalewski. Altri nomi sul taccuino per la ascia sono quelli di Killian Sildillia del Friburgo e Ola-Aina del Nottingham Forrest (anche lui in scadenza). Avanzando a centrocampo, restano in gioco le candidature di Rocco Reitz del Borussia M. e di Warren Bondo del Monza.

(gasport)