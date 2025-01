Rensch più vicino: accordo fino al 2029

La prima metà di gennaio è volata via senza nuovi acquisti. Claudio Ranieri era stato chiaro: "Non vogliamo comprare giocatori per prendere in giro i tifosi". [...] La caccia al terzino destro è sempre aperta. Sfumato Alberto Costa, in pole adesso c'è Rensch. La Roma non vuole andare oltre i 5 milioni di euro e l'Ajax sta cominciando ad abbassare le pretese. [...] Resta viva l'idea di inserire Dahl nella trattativa. Farioli sta cercando di trattenerlo ad Amsterdam: "Vorrei che rimanesse qui. Chiudiamo l'aeroporto per non farlo partire", ha detto scherzando il tecnico. Ma la volontà del giocatore è chiara: vuole solo la Roma ed ha già un accordo per un contratto fino al 2029 da poco più di un milione a stagione. [...]

Su Frattesi. L'Inter non abbassa le pretese (45 milioni) e i discorsi potrebbero essere rimandati nei giorni finali del mercato. Lui ha messo la Roma in pole, ma l'agente sta sondando anche altre destinazioni. [...] Cristante potrebbe andare solamente in prestito secco. E Pellegrini? Le parole di Ranieri lasciano il futuro in sospeso e all'Inter piace. [...] In uscita c'è anche Nicola Zalewski che non ha ancora preso una decisione sull'offerta del Marsiglia. Senza un accordo andrà via a parametro zero in estate. [...] Soulé non si muove a gennaio nonostante l'interesse di Genoa, Fiorentina e Betis e spera di avere qualche chance in più. Capitolo Saelemaekers: si attendono novità, oggi appuntamento tra il suo manager e il Milan. La Roma vuole tenerlo.

(Il Messaggero)