Rensch oggi ufficiale, Ryan in stand-by

[...] Devyne Rensch, 22 anni, è oramai a tutti gli effetti un nuovo giocatore di Claudio Ranieri. Terzino destro che può giocare difensore centrale o fare anche il quinto a tutta fascia, Rensch è un difensore versatile e - al di là di alcuni giudizi negativi venuti fuori in Olanda negli ultimi giorni - ha una gamba importante e un alta considerazione. [...] La Roma lo poteva prendere a parametro zero a giugno, per averlo fin da ora pagherà invece 5 milioni più uno di bonus. Per lui un contratto fino al 2029 a circa 1,2 milioni più bonus.

Qualche problema è invece emerso nel trasferimento di Mathew Ryan ai francesi del Lens, con il portiere australiano che oggi si sottoporrà a un supplemento di visite mediche. [...] Se oggi andrà tutto a posto, Ryan passerà al Lens per 800mila euro e alla Roma potrà sbarcare Pierluigi Gollini. Intanto la Roma si è affiancata ai suoi tifosi nel ricorso presentato dai tifosi presso il tar di Udine (intervento ad adiuvandum) e relativo al divieto di trasferta per i tifosi giallorossi a Udine, domenica prossima. [...]

(gasport)