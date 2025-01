Rensch: la Roma mette la freccia

[...] Questa mattina Devyne Rensch sbarcherà a Roma, cercando di iniziare la sua avventura sfatando un tabù. Perché a Trigoria, la maledizione del terzino destro è un vero e proprio incubo. [...] Dopo Marco Cassetti il vuoto, o almeno qualche illusione come Maicon o Florenzi. [...] Diciassette terzini in 20 anni, Rensch sarà il diciottesimo. L'olandese cercherà di invertire il trend, sebbene i giudizi su di lui siano contrastanti. Il suo ex allenatore Farioli non voleva farlo partire, per Marco Van Basten e per l'ex Ajax De Mos è un calciatore che non ruba l'occhio. Eppure, il 22enne arriva presentando un ottimo curriculum. 156 presenze con i lancieri con 10 gol, 12 assist e 2 presenze con la Nazionale olandese. Sulla carta c'è stato di peggio. [...] Florent Ghisolfi lo avrebbe voluto già in estate, ma l'Ajax sparò alto. Nel momento in cui il rinnovo con gli olandesi non è andato a buon fine, la Roma si è subito ributtata all'assalto. [...]

(Il Messaggero)