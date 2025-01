Rensch, Ghisolfi offre anche Dahl. Betis, Genoa e Fiorentina su Soulé

Continua il braccio di ferro tra l’Inter e Frattesi. Anche questa sera contro il Bologna il centrocampista va verso la panchina, nonostante le assenze di Calhanoglu e Mkhitaryan. Lui vuole la Roma, ma la trattativa ancora non si sblocca. Marotta non ha intenzione di abbassare le richieste, mentre Ghisolfi spera in uno sconto. La telenovela Frattesi non è finita e potrebbe arrivare fino alle battute finali del mercato. (...) Capitolo terzino destro: Devyne Rensch è l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare la fascia destra. L’olandese – ieri titolare contro l’Az Alkmaar – è nel mirino da tempo. L’Ajax chiede 10 milioni e ha rifiutato la prima offerta da 5. Si valuta anche l’inserimento di Dahl, ma Ghisolfi non ha intenzione di andare oltre i 6/7. A giugno potrebbe arrivare a parametro zero e ha già un accordo di massima col club per un contratto fino al 2029. (...) Aumentano le pretendenti per Soulé: oltre a Betis e Genoa c’è la Fiorentina. (...)

(Il Messaggero)