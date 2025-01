Rensch, fumata bianca un arrivo. Opzione Gollini come vice Svilar

È in arrivo il primo colpo per Ranieri. La Roma è alle battute finali per l'acquisto di Devyne Rensch dall'Ajax, il terzino destro che mancava. Dopo il tira e molla con i lancieri, i giallorossi sono riusciti ad affondare il colpo per il classe 2003, con cui avevano già trovare un accordo fino al 2029. [...] Il ds Florent Ghisolfi non è andato oltre i 5 milioni per il terzino che aveva puntato già in estate. L'Ajax ha provato a tirare la corda, per poi abbassare le pretese visto che il calciatore ha rifiutato ogni sorta di rinnovo offerto. [...] Durante la trattativa si è parlato anche di Dahl e Mannini. Passi in avanti anche per il secondo portiere. In caso di uscita di Ryan, infatti, la Roma si butterebbe su Pierluigi Gollini.

(gasport)