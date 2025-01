Rensch festeggia già da romanista

Le valigie sono pronte, lui è in attesa di una chiamata per avere il via libera e partire. Devyne Rensch scalpita per cominciare la sua nuova avventura professionale, la Roma per lui rappresenta un salto di livello e un'opportunità da non sprecare per crescere, migliorare, maturare e mostrare tutto il suo valore. [...] Per questo l'esterno non vede l'ora di tuffarsi in pieno nella sua nuova avventura, magari festeggiando il compleanno ricevendo proprio il via libera a partire. Oggi compie 22 anni, oggi spera di poter ricevere gli auguri anche dal suo nuovo allenatore e dai suoi futuri compagni di squadra. [...] Il diesse giallorosso e il club olandese stanno chiudendo la trattativa che porterà Rensch a Roma a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro. L'Ajax aveva chiesto 7 milioni, il diesse francese aveva offerto 3,6 milioni [...] Contestualmente, i due club stanno lavorando per capire se ci sono i margini per un passaggio di Dahl all'Ajax con la formula del prestito (si parla anche di Mannini), ma in una trattativa slegata a quella di Devyne, in ogni caso certo di partire. [...] Intanto Ghisolfi sta anche chiudendo per l'arrivo di Pierluigi Gollini, portiere designato come nuovo vice Svilar. [...] Ghisolfi a caccia anche di un vice Dovbyk dopo la futura uscita di Shomurodov: tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello di Arnautovic dell'Inter. [...]

(Corsport)