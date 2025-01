Rensch c’è, Frattesi sotto traccia

Mentre la Roma giocava in Olanda, un terzino olandese sorrideva felice a Roma: Devyne Rensch, sbarcato mercoledì a Ciampino, è stato presentato ufficialmente dalla società con la nuova maglia. (...) Oggi la Roma dovrebbe annunciare anche il secondo rinforzo invernale, cioè il secondo portiere Pierluigi Gollini che ha preso il posto dell’australiano Ryan. Gollini, 29 anni, è arrivato a Trigoria con qualche anno di ritardo: era stato cercato, quando era il titolare di cattedra all’Atalanta, prima di Rui Patricio, nella prima estate di Mou. Poi la sua carriera non è stata all’altezza dei primi anni. Ma almeno Svilar adesso ha un vice più forte, che può anche stimolarlo meglio durante gli allenamenti. (...) Il mercato della Roma comunque non è finito. In uscita come in entrata. E’ noto a tutti che Ghisolfi stia continuando a lavorare a fari spenti su Davide Frattesi, che anche in Champions a Praga ha giocato poco. Nella trattativa, che potrebbe subire un’accelerata nelle ultime ore del mese, dopo le ultime partite dei gironi europei, la Roma sta pensando di inserire Zalewski, al quale l’Inter è interessata in prospettiva: è un’ipotesi anche a zero, a contratto scaduto, dal primo luglio.

(corsport)