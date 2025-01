Rebus Pellegrini per Ranieri

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pellegrini spera nella terza partita consecutiva da titolare, ma Ranieri studia le alternative. In vista della gara contro il Genoa, il tecnico sta valutando se dare continuità alla formazione vista nel derby e contro il Bologna e in particolare se confermare proprio il capitano giallorosso a centrocampo. La prestazione non entusiasmante al Dall'Ara potrebbe costargli la maglia da titolare, che si era faticosamente riguadagnato con il gol che ha sbloccato il match contro la Lazio. Pellegrini potrebbe quindi lasciare il posto ad uno tra Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy. [...] Baldanzi scalpita dopo aver ben impressionato nei pochi minuti concessigli contro Lazio e Bologna.