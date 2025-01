Reato di niente

Occhio a fare "botte" sul lettone con tuo figlio perché il Casms ti potrebbe proibire di vederlo, almeno un paio di weekend. [...] Per ora si "limitano" a vietare di andare a vedere una partita di pallone, che se ci pensate fa paura: se proibiscono lo sport, e se proibiscono qualcosa pensato come festa, come viaggio, come rituale, come incontro fra Roma e Udinese allora è a rischio di proibizione tutto. [...]

E' una deriva pericolosa che parte dall'alto, da un organo che dovrebbe prevenire e invece punisce adducendo (non) motivazioni plausibili, perché se parli di partita dal "profilo alto rischio" non hai mai visto una partita di calcio di qualsiasi tipo in qualsiasi stadio. Non sai che è il tifo. Vieti l'unico antidoto alla violenza: l'emozione. [...] Se ci sono colpevoli punisci i colpevoli, non ghettizzi, né condanni un'intera tifoseria, in questo caso praticamente una città. Meglio un colpevole fuori, che un innocente in galera; ma qui i colpevoli non sono quelli che vogliono tifare Roma e gli innocenti sono quelli che vogliono il loro silenzio. La solitUdine senza senso.

(il Romanista)