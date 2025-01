Raspadori vuole giocare: la Roma studia la mossa

Antonio Conte, meno di un mese fa, aveva blindato Giacomo Raspadori confermando di volerlo tenere in rosa. Ma in questo inizio di 2025, l'attaccante classe 2000 ha racimolato soltanto una manciata di minuti ed è insoddisfatto. [...] Aveva concluso il 2024 regalando al Napoli un importantissima vittoria contro il Venezia. Da quella rete poteva ripartire il suo rilancio, ma non è stato così. [...] È quindi comprensibile che il ragazzo voglia giocare per continuare a meritarsi la Nazionale italiana. [...] La Roma, alla ricerca di un vice Dovbyk, sta valutando il giocatore. Ghisolfi sta per chiudere la cessione di Eldor Shomurodov all'Empoli e poi tenterà di capire la fattibilità dell'affare con il Napoli. [...] Nonostante avesse scongiurato la cessione, Pellegrini potrebbe tornare in ballo nei discorsi con il ds degli azzurri Manna. [...] Una cosa è certa, Raspadori vuole giocare di più e Ranieri sarebbe felice di accontentarlo.

(corsport)