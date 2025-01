Il gol realizzato domenica, ha convinto Claudio Ranieri che Lorenzo Lucca è l'uomo giusto per rinforzare l'attacco della Roma. Florent Ghisolfi sta per formulare all'Udinese un'offerta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per il centravanti pronto un contratto fino al 2029. I friulani, però, vorrebbero rimandare la cessione del classe 2000 a giugno. [...]

(Tuttosport)